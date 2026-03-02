El Rey alerta contra una IA sin ética ni humanidad

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Felipe VI remarcó ayer que la verdadera inteligencia no puede ser meramente artificial, sino “ética y profundamente humana”, y advirtió a los empresarios tecnológicos que tienen la responsabilidad de prever los riesgos y garantizar que la tecnología sirva al bien común. Lo hizo en su discurso en la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) con motivo de la inauguración hoy de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), a la que asistió también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente llamó a asegurarse de que el avance de la inteligencia artificial y la tecnología se desarrolla con una visión “ética y humanística”.

El Mobile World Congress celebra su 20 aniversario con una edición que ha cambiado “radicalmente” sobre la de hace dos décadas. En 20 años, se ha pasado de los terminales con antena y los SMS a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad y computación cuántica. El evento, que espera recibir a más de 100.000 visitantes y la participación de 3.000 empresas de todo el mundo, ha contribuido a poner Catalunya en el mapa tecnológico, según aseguran los principales actores del ecosistema.