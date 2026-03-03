Los Agents Rurals duplicarán la plantilla hasta 2030 y abrirán 10 nuevas bases

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El consejo ejecutivo ha aprobado este martes el plan estratégico 2026–2030 de los Agents Rurals para adaptar el cuerpo a los nuevos retos de protección del medio natural y de servicio a la ciudadanía. El plan prevé duplicar la plantilla, ampliar la cobertura horaria, incrementar el patrullaje de proximidad y reforzar la presencia en los espacios naturales. También incluye la creación de dos nuevas regiones operativas y la construcción de diez nuevas bases en el territorio. El ritmo creciente de actividad, de más de 143.000 actuaciones en 2024 a más de 203.000 en 2025, evidencia la necesidad de reforzar los recursos y la organización actuales.

El plan define la evolución del cuerpo y las medidas necesarias para reforzar la organización ante el nuevo contexto climático y social. Uno de los puntos destacados es la ampliación de la plantilla, que pasará de los 675 agentes actuales a los 1.300 operativos, hecho que permitirá incrementar la presencia sobre el territorio. Este crecimiento también prevé el despliegue de las categorías profesionales del cuerpo.

Además, se prevé el dimensionado adecuado de las áreas regionales y básicas, e incorpora una reorganización operativa con la creación de las regiones Metro Nord y Metro Sud, diseñadas para reforzar la actividad en el entorno del área metropolitana de Barcelona, uno de los territorios con más presión ambiental.

Paralelamente, se refuerza la Subdirección General de Recursos Humanos, que ganará capacidad de gestión interna, y se crea un equipo de apoyo administrativo que permitirá destinar más horas a tareas operativas.

También se desplegará el Plan de Bases, que actualiza el modelo territorial y de infraestructuras, y se impulsará el Plan de Equipamientos. Incluye un calendario de actuaciones, entre las cuales la construcción de 10 nuevas bases, tres almacenes y varias rehabilitaciones. Destacan actuaciones en Igualada, Balaguer, Amposta, Móra d'Ebre, Tarragona, el Vendrell, Bolvir, Sort, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Falset, Reus y el Pont de Suert. Este conjunto de medidas permitirá potenciar el patrullaje de proximidad, ampliar la cobertura horaria y garantizar respuestas más ágiles ante cualquier incidencia ambiental.

Digitalización y calidad

El plan apuesta por la digitalización de los procesos administrativos y operativos. Incluye el despliegue de nuevos sistemas de información, herramientas de gestión territorial y tecnología aplicada, con el objetivo de mejorar la precisión, la eficiencia y la seguridad de las intervenciones. También se plantean medidas para atraer, estabilizar y fidelizar al personal. La perspectiva de género se incorpora como principio transversal para avanzar hacia un cuerpo más diverso, equitativo y representativo de la sociedad.

El Plan prevé mejoras en los sistemas de control interno, de evaluación y de buenas prácticas, con la voluntad de impulsar una cultura de mejora continua. También incorpora medidas orientadas al bienestar emocional y a los entornos de trabajo saludables, partiendo de la convicción de que un cuerpo cuidado ofrece un mejor servicio a la ciudadanía y al territorio.

Más presencia comunitaria y prevención

La proyección externa del cuerpo se reforzará a través del crecimiento del programa EDUCAR, una iniciativa de educación ambiental. Igualmente, se intensificarán las alianzas institucionales y de coordinación interadministrativa para incrementar la capacidad de influencia y coordinación ante retos ambientales globales. El plan sitúa la prevención como elemento central y aspira a consolidar el cuerpo como un referente en protección ambiental, tanto por la rapidez de respuesta como por su capacidad técnica y proximidad al territorio.

El cuerpo de Agents Rurals de Catalunya, creado en 1986 como evolución de la Guarderia Forestal de l’Estat, se ha consolidado como una institución clave en la defensa del patrimonio natural. Entre sus funciones principales destacan la vigilancia, el control, la protección y la prevención integrales del medio ambiente, así como la colaboración en gestión, investigación y asesoramiento a la ciudadanía.