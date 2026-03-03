El leridano Ramon Alturo, que vive en Doha: “Escuchamos explosiones y vimos misiles interceptados por Catar”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní en la zona ha dejado a muchos españoles, entre ellos varios leridanos, atrapados en lugares como Doha (Catar) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), debido al cierre del espacio aéreo, que también a obligado a otros a alargar su estancia en diferentes países.

Ese el caso de Oscar Acín, un leridano que se encontraba en Tailanda por trabajo y que el domingo vio como su vuelo de regreso, que hacía escala en Doha, se vio cancelado por esta circunstancia. Acín trabaja en la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo que se celebra bajo la marca MotoGP y junto a él iban compañeros que se vieron en la misma situación.

“Nos han tenido que alojar en un hotel y estamos a la espera de que el martes (hoy) salga un vuelo charter que ha tenido que habilitar la empresa”. “Volaremos a España sin pasar por la zona” asegura, antes de afirmar que “ellos han tenido suerte de tener esta posibilidad, pero hay gente que todavía no sabe cuándo va a poder volver”.

El conflicto también ha impactado en la vida de los leridanos que tienen su residencia fijada en estos países de oriente próximo, como es el caso del técnico leridano Ramon Alturo, que actualmente desarrolla su carrera en Catar como miembro del cuerpo técnico del Al-Wakrah SC.

“El sábado nos alertaron de que no saliéramos de casa por seguridad ante un ataque inminente de Irán a las bases americanas de la zona. Escuchamos explosiones y vimos como eran interceptados varios misiles por parte de las defensas de Catar”, explicó.

Pese a esta situación aseguró que se encuentran tranquilos y que no han visto incidentes en la zona urbana. “La situación no es caótica, hay gente paseando y tiendas y gasolineras abiertas”. El ataque sí que ha obligado, por el momento, a suspender la liga en la que juega su equipo. Calma y sensación de protección también existe entre los residentes andorranos en Dubai.

Exteriores estudia cómo evacuar a los 30.000 españoles atrapados

En la zona afectada por los ataques de EEUU e Israel a Irán y la respuesta de este último se encuentran actualmente unos 30.000 españoles que, según el ministerio de Exteriores, se encuentran bien y no han sufrido ningún daño en los sucesivos bombardeos. El departamento que dirige José Manuel Albares está estudiando todas las opciones posibles para poder evacuar a aquellos que quieran abandonar la zona, ya que el espacio aéreo de la mayoría de estos países esta cerrado y las repatriaciones por esta vía son inviables ante la imposibilidad de aterrizar y despegar aviones. “El ministro y sus embajadas en Oriente Próximo están barajando todas las opciones para poder evacuar al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona”, afirmaron.

El rey Juan Carlos I, en un hotel de Abu Dabi

El rey Juan Carlos I se encuentra “bien y tranquilo” en un hotel de Abu Dabi, en el mismo que lleva residiendo desde hace un mes debido a las obras que se realizan en su vivienda habitual, según informaron ayer fuentes cercanas al emérito. Se descarta así que haya tenido que ser evacuado por el conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

China exige una desescalada del conflicto

China instó ayer a “detener inmediatamente las operaciones militares” tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, expresó su preocupación por el riesgo de expansión del conflicto y defendió que la seguridad del estrecho de Ormuz es “de interés común internacional”.

El PP carga contra la postura de Sánchez

El PP defendió ayer las actuaciones de Estados Unidos e Israel para acabar con el régimen de los ayatolás y criticó la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien vinculó al régimen iraní. “Sin Maduro y sin los ayatolás se les está vaciando el grupo de WhatsApp”, ironizó la vicesecretaria del partido, Carme Fúnez. La dirigente popular insistió en que su partido estará junto a los socios de la OTAN y que España debe posicionarse “sin matices” a favor de las democracias liberales.

El Kremlin, decepcionado con el ataque

El Kremlin se mostró ayer “decepcionado” con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán desembocaran en una “agresión directa” contra la república islámica. Recordó que las noticias que en un primer momento llegaron de Omán hablaban de “avances notables”.

Bruselas pide a los países estar preparados

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, avisó ayer de que la Unión Europea debe estar preparada para “las consecuencias” de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán. “Desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias derivadas de estos recientes acontecimientos”, aseveró la jefa del Ejecutivo comunitario desde Bruselas.