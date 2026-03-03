Fiscalía se querella por acoso sexual contra Tomé tras recibir una denuncia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quién dimitió en diciembre como presidente de la diputación Lugo por “un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública”. El paso de la Fiscalía se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos “supuestamente delictivos” cometidos contra una mujer en septiembre de 2025. Considera que los hechos “están suficientemente determinados” y poseen “indicios fundados de criminalidad” para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de querella. Ayer, la dirección del PSOE decidió suspender el procedimiento interno contra Tomé: “Será la justicia ahora quien determine las responsabilidades”, manifestó.