Junts enmienda a la totalidad los presupuestos del Govern

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, anunció ayer la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 por “discrepancia total” con el rumbo del Govern de Salvador Illa. “Son las cuentas que los Comuns han impuesto y que Illa ha asumido. Tras analizarlos, queda claro que, solo con 6 diputados, los Comuns imponen su modelo de país e Illa lo ha comprado”, lamentó. Según Sales, la enmienda a la totalidad de Junts representa una “enmienda a la totalidad a la dependencia, incompetencia e inestabilidad” del Govern y ya avanzó que, si no prosperan, presentarán enmiendas al articulado. En su opinión, las cuentas presentadas por la Generalitat apuestan por mantener o subir impuestos, sobre todo a la clase media y trabajadora; pretende exportar el modelo de vivienda que ha “fracasado” en Barcelona; dificulta la colaboración público-privada; perjudica la actividad económica y bloquea medidas para poder progresar y garantizar servicios públicos de calidad. También consideró que está ejecutando un “proceso de desnacionalización” en todos los ámbitos, sobre todo con el catalán. “Sus Presupuestos van a ritmo de Rodalies, muy tarde y sin saber si llegarán a su destino final”, zanjó Sales.

Generalitat y ERC se acusan mutuamente del bloqueo

El conseller de la presidencia, Albert Dalmau, instó ayer a los grupos a “no condenar a Catalunya al bloqueo” y prometió “mano extendida, humildad y generosidad”. En el marco de su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar los presupuestos de 2026 correspondientes a su departamento, Dalmau garantizó que el Govern cumplirá “el 100%” de los acuerdos de investidura e instó a los republicanos a “no tirar la toalla”. Por su parte, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, le replicó que no ponga la presión sobre su partido sino en el PSOE para que cumpla con la recaudación del IRPF. “Si alguien bloquea Catalunya es quien incumple”, dijo. Y lamentó que se esté supeditando a Catalunya a los “intereses electorales” del PSOE.Por su parte, el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, instó a ambos a cerrar un acuerdo. “No se entendería que estos presupuestos no salgan adelante”, aseveró.