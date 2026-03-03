La guerra se extiende por Oriente Próximo y también llega a territorio de la UE, en Chipre

Imagen de la fachada del destruido hospital Gandhi en Teherán, Irán. - ABDUL KADER AL BAY / ZUMA PRESS WI / DPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conflicto armado iniciado por Israel y EEUU contra el régimen iraní se va extendiendo a cada hora que pasa.

En el tercer día de guerra, Chipre confirmó un ataque con drones contra la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de la isla, que pertenece a la UE, y que, al parecer, procedió de las milicias chiíes de Hizbulá, produciendo escasos daños.

Sin embargo, el ataque provocó que el Gobierno griego anunciara el envío de dos fragatas y cazabombarderos F-16 a Chipre. El primer ministro, Keir Starmer, había anunciado horas antes de este ataque que su país ha accedido a la petición de Washington para el empleo de bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

Por su parte, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, descartó la participación de su país en la guerra contra Irán, explicando que Alemania no cuenta con bases militares en la zona ni tampoco con los medios militares correspondientes.

Sus palabras llegaron después del comunicado emitido el domingo por Francia, Reino Unido y Alemania en el que aseguraban que considerarían tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

Otro de los ataques de la jornada más destacados y que prueba la expansión del conflicto en las últimas horas fue el bombardeo con drones por parte de Irán contra una de las refinerías más grandes de Arabia Saudí. Las defensas antiaéreas saudíes lograron interceptar los aparatos que iban contra la refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, generando “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera que los ataques contra Irán se prolonguen entre cuatro y cinco semanas, si bien dejó claro que Washington tiene la “capacidad” de sostener la llamada Operación Furia Épica durante “mucho más” tiempo.

En cuanto a la posibilidad de negociar con el nuevo liderazgo iraní, el mandatario declaró el domingo que estaba dispuesto a conversar con ellos. “Quieren hablar y he accedido a hacerlo”, subrayó, dejando la puerta abierta así a un alto el fuego más rápido. Sin embargo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó que la república islámica no negociará con Estados Unidos.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EEUU e Israel han causado al menos 550 muertos. También se confirmó la muerte de tres militares estadounidenses por un ataque iraní que también dejó cinco heridos. Por parte de Israel había reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Medio centenar de muertos por ataques hebreos contra Hizbulá

La semana comenzó con un actor más en el conflicto en Oriente Próximo, con los ataques de la milicia chíi de Hizbulá contra instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, en lo que han sido sus primeros bombardeos contra el Estado judío desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de 2024. La respuesta de Israel dejó al menos medio centenar de muertos tras una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.

Kuwait derriba cazas F-15 estadounidenses

Los sistemas de defensa aérea de Kuwait derribaron tres cazas F-15 estadounidenses por error, al confundirlos con un ataque iraní, pero los tripulantes sobrevivieron al abandonar las aeronaves. Estados Unidos anunció una investigación.

Las instalaciones nucleares, sin daños

En Viena, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que no ha habido ataques de Israel o Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán. En cambio, el embajador de Irán ante el OIEA, Ali Reza Najafi, aseguró que atacaron la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.

Países vecinos denuncian los ataques iraníes

Catar, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron los ataques con misiles y drones lanzados por Irán al considerarlos “injustificados” .

Macron refuerza el arsenal nuclear

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que ha ordenado reforzar el arsenal nuclear francés con más ojivas nucleares y un nuevo submarino nuclear en 2036.

Irán da por cerrado el estrecho de Ormunz

La Guardia Revolucionaria de Irán dio ayer por cerrado el estrecho de Ormuzn y advirtió que atacará cualquier barco que intente cruzarlo.

EEUU insta a abandonar países de oriente próximo

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar por seguridad Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes y Yemen.