Zapatero niega tener relación con el rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negó ayer haber tenido relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque se hayan publicado “enormes falsedades” al respecto, y defendió la legalidad y el cumplimiento con el fisco de todos sus trabajos de consultoría. Explicó, ante la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta, que hizo consultoría política para Análisis Relevante –cliente de Plus Ultra–, por la que cobró 70.000 euros brutos anuales y cotizados al IRPF, y que la comunicación y marketing se la hizo la pequeña empresa de seis empleados que tienen sus hijas, de la que resaltó que nunca trabaja para administraciones públicas.

Recalcó que nunca ha tenido una sociedad ni en España ni en el extranjero, como Venezuela, y que siempre ha cotizado al IRPF como autónomo, así como que nunca ha hecho labor de ‘lobby’, y que tampoco ha usado nunca un teléfono de prepago. Lamentó la “campaña de insultos y difamaciones” del PP, a quienes recomendó que usen su mayoría en el Senado de otro modo y recordó que él que no empleaba esa manera de hacer política. Advirtió que algunas preguntas eran incriminatorias, sin pruebas y con “intención de zaherir”, y que contrarían la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia en las comisiones parlamentarias, por lo que pidió que constaran en acta, por si recurre.