Bruselas dice que está “dispuesta a actuar” para proteger los intereses de la UE ante la amenaza de Trump a Sánchez

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Bruselas ha asegurado que está “dispuesta a actuar” para proteger los intereses de la Unión Europea después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con cortar la relación comercial con España. Preguntado por las declaraciones de Trump del martes, el portavoz comunitario Olof Gill ha reiterado que la Comisión Europea “siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea”. “Nos solidarizamos plenamente con todos los estados miembros y todos sus ciudadanos”, ha añadido este miércoles. Bruselas ha defendido unas “unas relaciones comerciales transatlánticas estables, previsibles y mutuamente beneficiosas en beneficio de todo el mundo”.

“Esperamos que los EE.UU. cumplan plenamente los compromisos”, ha dicho sobre el acuerdo comercial con Washington de agosto, que marcaba un tope del 15% a los aranceles de los EE.UU. en la UE.

Bruselas tiene la competencia exclusiva en materia de política comercial en el bloque comunitario.

El ejecutivo comunitario ha recordado esta mañana que “el comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso”. “Salvaguardar esta relación, sobre todo en un momento de disrupción global, es más importante que nunca y claramente en interés de ambas partes”, insisten.