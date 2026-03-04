Sánchez responde a la amenaza de Trump: La posición del Gobierno se resume en 'No a la guerra'

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El presidente español, Pedro Sánchez, ha recuperado el lema del “No a la guerra” para explicar su posición ante el conflicto en Irán. En una declaración institucional en la Moncloa, ha asegurado que el Estado “no será cómplice” de una ofensiva nociva para el mundo y contraria a sus valores e intereses “simplemente por miedo a las represalias” del presidente norteamericano, Donald Trump. Ha apuntado que su ejecutivo “estudia escenarios y posibles medidas” para ayudar “a los hogares, los trabajadores, las empresas y los autónomos” a mitigar el impacto económico si es necesario. “nos acusarán de ser ingenuos por hacerlo, pero ingenuo es pensar que la solución es la violencia y que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderazgo”.

Es la respuesta del presidente español después de que este martes el presidente de los Estados Unidos anunciara que ha ordenado cortar "todo el comercio con España" por la posición del gobierno de Pedro Sánchez sobre la guerra en Irán. Trump recordó su desacuerdo con el ejecutivo español por el hecho de que se niega a acatar la petición a los socios de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Y también destacó la negativa del gobierno español al hecho de que se utilicen las bases norteamericanas de Rota para la operación en Irán. "No lo pueden decir ellos, las podemos utilizar y nadie nos dirá que no", aseguró Trump, para añadir en cuanto los españoles que son "fantásticos" pero que "no tienen un buen líder".

“No a la ruptura del derecho internacional”

En su comparecencia, Sánchez ha querido dejar claro que el gobierno español expresa la “solidaridad” con los países que “han sido atacados ilegalmente” por el régimen de Irán, pero ha recordado que su ejecutivo tiene la misma posición que con respecto a los conflictos de Ucrania y Gaza: “No a la ruptura del derecho internacional” y “no a asumir que el mundo sólo puede resolver sus problemas a base de bombas”. “La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: No a la guerra”, ha dicho rememorando el lema de las movilizaciones en contra de la guerra de Irak, porque no hay que repetir los errores del pasado.

Y es que como entonces, según Sánchez, de este conflicto “no saldrá un orden internacional más justo”, sino “más incertidumbre económica y aumentos del precio del petróleo y del gas”. “Por eso estamos en contra de este desastre”.

Recuerda la foto de las Azores

Sánchez también ha querido recordar explícitamente la fotografía de las Azores antes de la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido, con los presidentes Bush, Blair y el entonces presidente español, José María Aznar. Hace 23 años, ha dicho, el gobierno norteamericano “arrastró” a España a un conflicto que provocó la peor ola de inseguridad en Europa, con un aumento grave del terrorismo, una crisis migratoria y un incremento generalizado de los precios de la energía y del coste de la vida. “El regalo del trío de las Azonres fue un mundo más inseguro y una vida peor”, ha dicho.

Ayuda a la repatriación

Sánchez ha afirmado que su ejecutivo actuará de la misma manera que lo ha hecho con respecto a otros conflictos. Por eso está "assistiendo a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para que puedan volver” al Estado. “Nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que los protegeremos y los traeremos a casa”, ha afirmado.

Medidas económicas

Y ante las amenazas de Trump, Sánchez ha afirmado que su gobierno ya estudia medidas para, “si fuera necesario”, mitigar el impacto económico del conflicto en los hogares, los trabajadores, las empresas y los autónomos. “Gracias al dinamismo de la economía y a la responsabilidad de la política fiscal del gobierno, en estos momentos España dispone de los recursos necesarios para afrontar esta crisis”, ha dicho.

Colaboración para la paz

En el ámbito internacional, ha afirmado que su ejecutivo “colaborará con todos los países de la región que apuestan por la paz y el cumplimiento de la legalidad internacional dándoles apoyo con los recursos diplomáticos y materiales que se requieran”. También “trabajaremos con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y eficaz”, ha dicho.

Críticas a Trump

Sánchez también ha lanzado reproches contra los artífices del conflicto. “Entendemos que los gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente y aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente, y es inaceptable que dirigentes que son incapaces de cumplir esta misión utilicen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar, de paso, los bolsillos de unos pocos, los de siempre, que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles”.

“La posición de España no es ingenua”

Sánchez ha apuntado que aunque algunos calificarán la posición de España como “ingenua”, en realidad “es coherente”, porque “no se puede responder a una ilegalidad con otra”, que es “como empiezan los grandes desastres de la humanidad”. “Las potencias involucradas en este conflicto tienen que cesar las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia”, ha dicho. “En momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca ser españoles”, ha sentenciado.