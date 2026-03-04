Trump anuncia que cortará todo el comercio con España por no dejarle utilizar sus bases

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que ha ordenado “cortar todo el comercio con España” por su postura contraria a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. “España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos, todos los negocios; tengo derecho a hacerlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos”, declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

Trump, que advirtió de que “nadie” le dirá que no puede usar sus bases, también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta el 5%. Añadió que “no necesita nada” de España, que lo definió com un aliado “terrible” y que tiene “el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España”. Ante esto, el canciller alemán dijo que está intentando “convencer” a España para que aumente el gasto en defensa hasta “el 3% o el 3,5%”.

En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y advirtió al mandatario norteamericano de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU. Asimsimo, afirmó que está preparado para “contener posibles impactos” si finalmente llegan a cortarse la relación comercial entre ambos países. Fuentes de la Moncloa aseguraron que el Estado dispone “de los recursos necesarios” para afrontar estos efectos adversos, ayudar a los sectores que puedan verse afectados y diversificar cadenas de suministro. El aceite de oliva es el producto más vendido por España a Estados Unidos y, por lo tanto, el más expuesto a un eventual embargo comercial, mientras que, en dirección contraria, los productos farmacéuticos y el gas son los más comprados desde España. La provincia de Lleida exportó productos a Estados Unidos por un valor de 78,29 millones de euros en 2025, según datos del ministerio de Comercio, lo que representó una caída de alrededor del 35% respecto a 2024. El aceite de oliva fue el producto más vendido a EEUU con el valor de sus exportaciones de 42,87 millones.

La UE cierra filas con España

La Comisión Europea dijo que confía en que Estados Unidos cumpla “los compromisos” asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirmó que defenderá los intereses del bloque. “La postura de la Unión Europea no ha cambiado”, dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Grill, quien ya cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa dejó claro que Bruselas estaba “preparada para defender” los intereses de los Estados miembro. “La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, añadió Grill.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en X que “primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra nación”. Afirmó que España es “un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente” y es “mucho más que su mal Gobierno”, al que acusó de llegar a esta situación por “intentar ganar unos votos”.