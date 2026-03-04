Ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Johannesburgo

Servicios de emergencia en el lugar del derrumbe. - EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Al menos ocho personas han muerto como consecuencia del derrumbe de un edificio en la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, informaron ayer los servicios de emergencias.

La tragedia ocurrió el lunes en el barrio de Ormonde, donde una parte del inmueble aún en construcción se vino abajo.

El lunes, los equipos de emergencia localizaron seis cuerpos, y otros dos fueron localizados ayer al reanudarse el operativo de búsqueda.