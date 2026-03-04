SEGRE

ÁFRICA

Ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Johannesburgo

Servicios de emergencia en el lugar del derrumbe. - EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Servicios de emergencia en el lugar del derrumbe. - EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Al menos ocho personas han muerto como consecuencia del derrumbe de un edificio en la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, informaron ayer los servicios de emergencias.

La tragedia ocurrió el lunes en el barrio de Ormonde, donde una parte del inmueble aún en construcción se vino abajo.

El lunes, los equipos de emergencia localizaron seis cuerpos, y otros dos fueron localizados ayer al reanudarse el operativo de búsqueda.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking