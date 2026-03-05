El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo a partir del 7 de abril

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Sala de lo Penal dictó ayer un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro y su exasesor por lo que ambos, junto a Aldama, se sentarán en el banquillo de los acusados. El Supremo les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

De la larga lista de testigos, que superan los 75, el tribunal acepta que declaren la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el ministro de Político Territorial, Ángel Víctor Torres. En cambio, rechaza que testifique el presidente Pedro Sánchez.