ERC insta a Illa a presentar nuevos presupuestos si los actuales decaen

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se mostró ayer convencida de que habrá presupuestos para 2026 pero quizás no en las próximas semanas. “Posiblemente, no haya presupuestos en abril, pero si el president Salvador Illa cumple la palabra dada los podemos tener en junio. Que los vuelvan a presentar si en abril decaen”, aseguró en una entrevista en RTVE. En caso de que las cuentas superaran en el Parlament las enmiendas a la totalidad del 20 de marzo –ERC ha presentado una–, la votación final sería en abril, después de Semana Santa.

Alamany reprochó al Govern que “se haya levantado de la mesa” al aprobar los presupuestos sin el apoyo necesario de ERC y sin acuerdo sobre el IRPF. En este sentido, la dirigente de los republicanos mostró su “sorpresa” por el “golpe de orgullo” de Illa de “pulsar el botón de la cuenta atrás de la tramitación de las cuentas”. ERC se fía de la palabra del president de la Generalitat, afirmó, sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura, pero aseveró que “lo necesario” son garantías o compromisos que habrá modificaciones legislativas que harán posible que Catalunya pueda recaudar el IRPF. “Es un poco como, bueno, aprobad el presupuesto y ya os lo encontraréis. Hombre, no, busquemos cuál es la manera de hallar una certeza”, defendió.

Por su parte, los Comuns avisaron a los republicanos de que los acuerdos recogidos en los presupuestos de la Generalitat “no pueden esperar a mañana” e instaron a la formación a aprobarlos con la máxima “brevedad” posible.”La situación de incertidumbre internacional puede tener consecuencias directas en Catalunya”, alertó el diputado del grupo parlamentario Lluís Mijoler.

También la patronal Cecot exigió a los partidos desbloquear ya las cuentas para este 2026. El presidente de la organización, Xavier Panés, afirmó que “es imprescindible que los partidos lleguen a consensos amplios” y que sitúen el interés del país por encima de la estrategia partidista. La patronal señaló que Catalunya “solo podrá mantener su modelo de bienestar si refuerza sus bases productivas”, especialmente en industria e innovación empresarial, y para eso, aseguró, es necesario contar con acuerdo político y unas nuevas cuentas. En todo caso, pidió que se amplíen y blinden presupuestariamente las medidas de apoyo al desarrollo económico y el tejido productivo.