El jefe superior de Baleares, nuevo DAO de la Policía Nacional

El ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal José Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual. A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto, abierto hace siete días. En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostente la dirección operativa de la Policía Nacional. Al nombramiento de nuevo DAO podían optar los 111 comisarios principales de la Policía Nacional, de los que 22 son mujeres.

Santafé Arnedo es diplomado en magisterio y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública o cooperación internacional en políticas de seguridad. Además ha recibido numerosas condecoraciones.