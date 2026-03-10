Catalunya, 3 años sin presupuestos y con las negociaciones encalladas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Hoy hace tres años que el Parlament aprobó los últimos presupuestos, los del 2023. Pere Aragonès era entonces president de un Govern en minoría y logró el apoyo de PSC y Comuns para aprobarlos casi medio año después de que Junts se marchara del Executiu. El período más largo sin nuevas cuentas desde la I legislatura ha sido de poco más de tres años. Es el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

En su primer año como president, Salvador Illa no logró apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de 2025. No los llevó al Parlament y optó por pactar con los socios de investidura, ERC y Comuns, tres suplementos de crédito para inyectar 4.000 millones a las cuentas prorrogadas de 2023. En cambio, este año, ha apostado por aprobarlas en el Consell Executiu sin tener atados los apoyos de ERC, que incluso ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas al no ver garantizado el traspaso del IRPF, su principal condición para negociarlas. Pese a esto, el PSC no contempla otro escenario que el de contar con unos nuevos presupuestos y ayer su portavoz, Lluïsa Moret, insistió en que su partido “no ha descartado la cesión del IRPF”. “La ejecutiva del PSOE aprobó el pacto de investidura que contempla el IRPF. El acuerdo de la bilateral entre gobiernos también recoge el tema de los procesos de recaudación de impuestos. Un compromiso más claro que éste difícilmente lo encontraremos”, aseveró. Los Comuns, con los que el Govern sí ha cerrado un acuerdo, también presionan a los republicanos para apoyar las nuevas cuentas. Sin embargo, también reclaman a la Generalitat sacar adelante la prohibición de la compra especulativa “pase lo que pase” con los presupuestos.

Por su parte, Junts exigió al Govern “rehacer” los presupuestos al considerar que están “caducados” porque no tienen en cuenta el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Si finalmente hay acuerdo con ERC, las cuentas de Ila podrían aprobarse el 24 de abril. Por tanto, sí o sí se superará el récord histórico sin presupuestos fijado hasta ahora.