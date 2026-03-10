El G7,“preparado” para liberar reservas de crudo para mitigar el impacto de la guerra

Imagen de los efectos de uno de los ataques de Irán sobre Bahréin en los primeros días del conflicto. - EFE

Los países del G7 aseguraron ayer que están “preparados” para adoptar las medidas “necesarias” para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos, incluyendo la liberación de reservas de petróleo “estratégicas”. Así lo afirmaron los ministros de Finanzas de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, tras mantener una reunión telemática para abordar el conflicto y su impacto “en la estabilidad de la región, las condiciones económicas mundiales y los mercados financieros”. Subrayaron la importancia de mantener “rutas comerciales seguras” y afirmaron que “seguirán vigilando de cerca la situación y la evolución de los mercados energéticos”.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, alertó que los mercados del petróleo se han “deteriorado” en los últimos días en paralelo a las dificultades de hacer circular el crudo que se extrae de los países de la península arábiga por la guerra. Los países de la AIE disponen actualmente de 1.200 millones de barriles de emergencia pública, y pueden añadir otros 600 millones en su caso, según el propio Birol.

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó que Washington tome el control de las reservas de petróleo iraní en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas que tendrá la guerra en contra Irán.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, si está dispuesta a ofrecer una cooperación a largo plazo y sin presiones políticas.

En el ámbito bursátil, las bolsas europeas cerraron ayer con pérdidas moderadas, inferiores al 1%, después de que se aliviara la subida del precio del petróleo y del gas tras los ataques a refinerías en Irán y Bahréin. Esta rebaja de las pérdidas de las bolsas se producía después de que el barril de petróleo Brent se negociara al finalizar la sesión a 100,22 dólares con una subida del 7,53%. El crudo West Texas Intermediate subía el 4,86%, hasta 95,74 dólares.

El precio de la luz toca hoy máximos desde febrero del año pasado

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado ‘pool’, se disparará hoy hasta los 136,86 euros por megavatio hora (MWh), tocando así máximos desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto en Oriente Próximo. En concreto, el ‘pool’ repuntará un 14,6% en su precio medio diario con respecto a los 119 €/MWh para ayer, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Habría que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó los 138,17 €/MWh para esa jornada.

JARC pide medidas por el colapso de suministros

JARC alertó ayer que el estallido del conflicto en Oriente Próximo ha precipitado una crisis de fertilizantes de una gravedad extrema. Según la organización agraria, el cierre del Estrecho de Ormuz y el paro de las grandes plantas de producción de Catar e Irán, que producen hasta el 23% de la urea mundial, han provocado una sacudida global que amenaza directamente la viabilidad de las explotaciones agrarias. Actualmente, un tercio del comercio mundial de fertilizantes y el 20% del gas natural licuado global dependen del Estrecho de Ormuz. Por ello, exigió una respuesta inmediata ante el colapso del suministro.