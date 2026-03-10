El Gobierno, listo para retomar las ayudas pero sin concretar plazos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno está listo para adoptar las medidas que considere necesarias con el fin de paliar los efectos económicos de la guerra en Irán y asegura que tiene claras cuáles serían, pero sin concretar cuándo podría aprobarlas a la espera de la evolución de la situación.

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurara la pasada semana que, al igual que ha pasado en otras crisis, pondrá en marcha las decisiones que sean oportunas para ayudar a los sectores más afectados por la situación provocada en la guerra de Irán, varios ministros repitieron ayer ese mensaje sin que, a priori, haya visos de que se aprueben en la reunión del Consejo de Ministros de hoy martes.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que ya está habiendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en especial por el precio de los combustibles, y afirmó que el Gobierno está listo para hacer frente a sus efectos en función de cómo evolucione la situación.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, detalló que el Ejecutivo ya tiene preparadas varias medidas para hacer frente al impacto económico por la guerra, entre ellas los ERTE para los trabajadores y la prohibición de despidos, así como ayudas a empresas y el mecanismo RED para permitir que se reduzcan jornadas.