La UE da por acabado el “viejo orden mundial” basado en reglas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que la Unión Europa “ya no puede confiar” en un sistema internacional basado en reglas como “la única manera” de defender sus intereses ante las amenazas e incluso puso en cuestión si es “más una ayuda o un obstáculo” para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico. En una intervención ante embajadores de la UE, Von der Leyen sostuvo que Europa “ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial” y de un mundo “que ya se ha ido y no volverá”, pese a que siempre respaldará el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

Tras admitir que su mensaje “es duro” y que detrás hay “una conversación difícil”, hizo un llamamiento a “construir” un camino europeo “propio” y a encontrar “nuevas formas de cooperar” con sus socios, partiendo de la base de que la UE necesita “una política exterior más realista y guiada por intereses”.

La presidenta comunitaria hizo un llamamiento a no entrar a debatir si la guerra contra Irán era “necesaria” o “elegida”, a la vez que sostuvo que “no deberían derramarse lágrimas” por el régimen de Teherán que ha infligido “la muerte” y la “represión” a su propio pueblo.

Macron anuncia más buques para proteger la zona

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), “se ataca a Europa”, al tiempo que anuncio el despliegue de ocho fragatas más en la región, sumida en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán. En un discurso en Chipre, junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es “una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la UE”. “La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (...) frente a las costas de (el estrecho de) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros y nuestro portaaviones Charles de Gaulle”, dijo. Y añadió: “El objetivo de Francia es contribuir a la distensión, a la seguridad de nuestros ciudadanos, a la de nuestros socios y a la libertad de navegación”.