El TSJ valenciano rechaza investigar a Mazón por la gestión de la dana

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El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó ayer por unanimidad investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024 al no apreciar “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la jueza de Catarroja “revistan carácter de delito”. Los cinco magistrados descartan por tanto declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la “posición de garante”, porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia. Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (València) que instruye la causa penal de la dana, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

Por su parte, la jueza de Catarroja que instruye la causa acordó prorrogar la instrucción seis meses más, a partir del 30 de abril.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ‘barones’ territoriales y otros cargos del partido celebraron con un fuerte aplauso que el expresident Mazón no haya sido imputado por la dana durante la reunión de la junta directiva nacional.