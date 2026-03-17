Feijóo presiona a Vox para formar gobierno en Aragón, Extremadura y Castilla y León

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El PP, con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo, trata de presionar a Vox para lograr un entendimiento que permita formar gobiernos en Castilla y León, Extremadura y Aragón, un deseo que Santiago Abascal comparte, asegurando que su partido entrará en esos ejecutivos si se llega a acuerdos programáticos.

Tras las elecciones en Castilla y León del domingo, las direcciones de las diversas formaciones políticas se reunieron ayer para analizar unos resultados que mejoraron los que tenían hasta ahora en la región PP, PSOE y Vox. Los populares, con Alberto Fernández Mañueco al frente, se ven reforzados para seguir gobernando, y desde la dirección nacional del partido se apeló a ello y a que se desbloquee la situación derivada de las elecciones de meses atrás en Extremadura y Aragón. Así, Feijóo, que presidió la Junta Directiva Nacional del PP, reclamó responsabilidad a Vox para formar gobiernos regionales, asegurando que lo que toca es entenderse y le instó a que deje de “jugar” con la gobernabilidad de los territorios. “Nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas, y creo que ya está bien”, apuntó, afirmando que se lo deben “a los votantes”. Santiago Abascal, por su parte, afirmó que su intención es que haya ese entendimiento, y no solo para apoyar desde fuera, sino para entrar en los gobiernos de las tres autonomías que han celebrado elecciones desde el pasado mes de diciembre, aseveró tras presidir una reunión de la dirección de Vox. “Vamos a gobernar en las tres regiones”, afirmó antes de recalcar que no quieren ninguna repetición electoral e insistir en que primero hay que negociar cada medida y cerrar los pactos. Estos acuerdo, advirtieron, deberán lograrse de manera individual en cada territorio y ser programáticos.

A la espera de que la evolución de las negociaciones permitan esos acuerdos, Fernández Mañueco retificó que, según su experiencia en la última legislatura, prefiere un gobierno en solitario, y ante la posibilidad de acordar con Vox, señaló que “no se trata de sillones, de sentarse en el gobierno o no”, sino de construir un proyecto de futuro. Otro presidente en funciones, el de Aragón, Jorge Azcón, consideró que Vox debe decidir ya si quiere dar un paso adelante y “mojarse” formando parte de los gobiernos liderados por el PP, mientras que la presidenta extremeña, María Guardiola, reiteró su mano tendida al partido de Abascal para un acuerdo.

El PSOE alerta del coste en los derechos de los ciudadanos

El PSOE, tras la reunión de su Ejecutiva presidida por Pedro Sánchez, mostró su preocupación por la posible entrada de Vox en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón al considerar que tendría un coste para los derechos de los ciudadanos y supondría que el PP blanquearía a la ultraderecha. Así lo afirmó la portavoz del partido, la leridana Montse Mínguez, quien pidió a los partidos a la izquierda del PSOE una reflexión y un debate sobre la posibilidad de “reunificar fuerzas” para próximos comicios. En esas formaciones a la izquierda de los socialistas, tanto en el Movimiento Sumar como en Podemos, se sucedieron las declaraciones reconociendo el duro golpe recibido al haber quedado fuera del Parlamento castellano-leonés. Estos malos resultados han reavivado el debate sobre los efectos de la desunión en la izquierda con la vista puesta en Andalucía, que será la próxima cita electoral.