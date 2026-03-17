Moncloa aprueba el viernes medidas para la agricultura y el transporte

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El Gobierno aprobará el viernes el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Oriente Próximo. Este plan, con el objetivo de “proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados”, se aprobará en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que podrá ser presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si regresa a tiempo de la reunión de los 27 en Bruselas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que el sector agroalimentario y el del transporte son los más afectados por la escalada de precios –tanto de los carburantes como de otros productos como los fertilizantes–, y señaló que el objetivo es frenar el encarecimiento de la energía para que no desemboque en “efectos de segunda ronda” que eleven los precios de otros productos. Sin embargo, Cuerpo descartó la rebaja del IVA de los alimentos, una medida que reclaman el sector agroalimentario y pesquero, que se reunieron con el ministro y con el titular de Agricultura, Luis Planas.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que no se trata de tomar medidas que sean “parches”, sino pensar “una visión a más largo plazo”.

El Ejecutivo ya ha activado reuniones con los entes sociales y económicos para conocer propuestas y ha estado en contacto con los distintos partidos políticos, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que apuntó que “hay grupos políticos que han trasladado propuestas, incluso algunas de ellas por escrito, como también ha hecho algún Gobierno autonómico”. El líder de Vox, Santiago Abascal, adelantó que votarán en contra del paquete de medidas en el Congreso. “Nosotros no vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez”, explicó.

Siguen los precios al alza

Paralelamente, el precio de los carburantes continúa al alza: la gasolina marcó el pasado domingo un nuevo pico con 1,73 euros el litro, mientras que el gasóleo llegó a los 1,84 euros. Esto supone un aumento de un 16,5% y de casi un 29%, respectivamente, desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En el caso del gasóleo agrícola, el precio se elevó hasta los 1,5 euros el litro.

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por tercera sesión consecutiva (alcanzó los 106,50 dólares), y cerró en torno a los 102 dólares.