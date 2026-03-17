El Parlamento Europeo afirma que existen “suficientes pruebas” para llevar a juicio a Toni Comín por acoso sexual

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El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha vuelto a negar las acusaciones de acoso sexual y psicológico aunque una resolución del Parlamento Europeo -avanzada este martes por el diario 'Ara' - confirma que hay "pruebas suficientes" para denunciar al exconseller de Salud. Me ratifico en lo que dije cuando se filtró la denuncia hace más de un año: niego rotundamente todas las acusaciones y dispongo de pruebas y testigos más que suficientes para demostrar su falsedad", ha indicado en un comunicado. Comín ha asegurado que la resolución "es absolutamente preliminar" y ha lamentado que la Eurocámara "nunca" le ha comunicado el resultado de la investigación abierta a raíz de una denuncia de un exasistente parlamentario de Junts.