Romero: “Junio es muy tarde para aprobar presupuestos”

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La consellera de Economía, Alícia Romero, avisó ayer de que aprobar los presupuestos en junio, tal y como plantea ERC, es “muy tarde” y “complica” la situación de las cuentas de la Generalitat. “Los ciudadanos nos piden que seamos eficientes y eficaces con los recursos, ahora la situación es difícil porque ni tenemos presupuestos ni tenemos suplementos”, aseguró. “Si esto sigue así, tendremos dificultades por pagos, sobre todo capítulo 1, que significa nóminas, y tendremos que retener crédito de los departamentos para pagar a bomberos, mossos, maestros o agentes rurales”, avisó. La consellera reiteró que hay “margen” para la negociación con los republicanos, a quienes volvió a pedir “responsabilidad” para “exprimir al máximo” los días que quedan antes de que las enmiendas a la totalidad lleguen al Parlament el viernes. En este sentido mencionó también la “incertidumbre” por la guerra en Irán y apuntó que el Consell Executiu de la próxima semana podría aprobar un primer paquete de medidas, que “complementen” las que presentará el viernes el Gobierno central. El PSC también afirmó que trabaja “intensamente” con ERC para desatascar los presupuestos y que agotará la negociación “hasta el último minuto”. Así lo aseguro la portavoz de la formación, Lluïsa Moret, que insistió en que insiste en que “no se está incumpliendo nada” sobre el traspaso de la gestión del IRPF y que el calendario y la forma deben ser los “adecuados”. Por su parte, el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) hizo un llamamiento para aprobar “urgentemente” las cuentas. “En los últimos años evidencian una trayectoria presupuestaria decepcionante y el actual riesgo de una nueva prórroga es objeto de gran preocupación por parte de la sociedad catalana y, en especial, del tejido económico y empresarial”, alertó.

Paralelamente, el Govern calcula que 2025 cerrará con la deuda por debajo del 29% del PIB y la cifra se reducirá hasta el 22% si se aprueba la condonación de parte del fondo de liquidez autonómica (FLA).