Trump amenaza a sus aliados tras el rechazo de una operación en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer la falta de “entusiasmo” por parte de países aliados después del rechazo generalizado a su petición de llevar a cabo una operación para reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio de petróleo que se encuentra bloqueado por Irán como respuesta a la ofensiva de EEUU e Israel. Trump advirtió a los Estados de la OTAN de un “muy mal futuro” si no colaboran en esta misión “menor” y les afeó que no colaboren cuando el Ejército estadounidense les ha protegido “durante 40 años”.

Javier Colomina, alto cargo de la OTAN, defendió que la Alianza “no tiene por qué tener un papel” en el conflicto, y apuntó que una misión en Ormuz “será una decisión que se tendrá que tomar” entre los 32 aliados. Asimismo, la Unión Europea rechazó una operación militar en el estrecho y una expansión del mandato de la operación naval Aspides, creada para impedir ataques de los hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo. La jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, había propuesto una misión con la ONU, aunque más tarde sostuvo que la guerra en Oriente Próximo “no es la guerra de Europa” pese a advertir que los intereses de la UE “están directamente en juego”.

España se sumó a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido –además de Japón y Australia– y mantuvo el ‘no’ a ampliar el mandato de Aspides. “La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea”, defendió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Mientras, el primer ministro británico, Keir Starmer, explicó que está trabajando con varios aliados en un plan “colectivo, creíble y viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque dejó claro que no se involucrará en la guerra.

Mientras, el Gobierno iraní reiteró que sus Fuerzas Armadas “controlan el tráfico” del estrecho y añadió que el paso de buques tiene lugar “bajo condiciones específicas” debido a las “condiciones impuestas y la inseguridad creada” por Israel y EEUU. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que están permitiendo a petroleros iraníes atravesar Ormuz para aliviar las necesidades energéticas del mundo.

Israel inicia operaciones terrestres en el Líbano

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció ayer el inicio de “operaciones terrestres limitadas” en el sur de Líbano “contra bastiones clave” de Hezbolá. Con el objetivo de “proteger a los residentes de Galilea y del norte” del país, Katz afirmó que “cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani” hasta que “se garantice la seguridad” de las comunidades israelíes.Katz comparó la estrategia con las operaciones realizadas por Israel contra Hamás en Gaza, y acusó al líder de Hezbolá, Naim Qasem, de esconderse mientras la población se ve obligada a abandonar sus hogares. “Si extraña tanto a Nasrala y Jameneí, pronto podrá encontrarse con ellos en las profundidades del infierno”, dijo.Tras dos semanas de bombardeos, la cifra de muertos en el Líbano se ha elevado hasta los 886 –con 36 en las últimas horas–, mientras que los heridos llegan a 2.141.

Washington cree que el nuevo líder de Irán podría estar muerto

El presidente de EEUU, Donald Trump, apuntó ayer que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, podría estar muerto. “No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no”, dijo Trump, que insistió en las teorías de que está “desfigurado” o que “perdió una pierna”. También, afirmó que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.Por otro lado, afirmó que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. Trump ya ha amenazado con tomar control de Cuba ya de sea de forma “amistosa” u hostil.

Ataques cruzados entre Irán e Israel con varias víctimas

Las Fuerzas Armadas de Israel e Irán mantuvieron ayer ataques cruzados en el decimoséptimo día de guerra en Oriente Próximo. Tel Aviv inició una ofensiva “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. El Gobierno iraní denunció la muerte de cinco personas por ataques en “zonas residenciales” en la provincia de Marzakí (en el oeste del país), mientras que en Irak, las Fuerzas de Movilización Popular (milicias proiraníes) anunciaron la muerte de seis de sus integrantes por un ataque israelí.Por otra parte, la relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló que la cifra de muertos en las protestas en Irán podrían llegar a los 17.000, ya que hay 7.000 víctimas confirmadas y “10.000 personas no identificadas”.