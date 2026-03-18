El exDAO niega la agresión sexual a una subordinada

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El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González negó ayer ante el juez haber cometido una agresión sexual a una subordinada y atribuyó la querella contra él a las “pretensiones profesionales y personales” y a la “maldad, ruindad y odio” de la denunciante. “Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto. Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba”, afirmó González.

En relación al audio aportado por la denunciante, que “probaría” la supuesta agresión sexual –una de las principales pruebas de la causa–, el exDAO reconoció su “plena validez” y “su voz”, por lo que no lo impugnó para que el juez pueda “esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante”.

Por su parte, la denunciante ratificó su querella, y su abogado, Jorge Piedrafita, aseguró que su cliente esta tranquila tras su declaración. “Ha dado tantos detalles que ha despejado muchas dudas”, dijo, y apuntó que el DAO “no ha podido contestar a muchas cosas”. Asimismo, el juez rechazó su solicitud de prohibir la comunicación entre González y la mujer, dado que el investigado no se le ha acercado ni se ha comunicado con ella desde julio.