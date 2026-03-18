El Gobierno libera 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas

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El Consejo de Ministros autorizó ayer la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, comprometidos por España dentro del acuerdo alcanzado la pasada semana por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles petróleo durante 90 días para hacer frente al impacto por la guerra en Irán y el conflicto en Oriente Próximo, que procederán en su totalidad de las reservas de la industria.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirmó que estos 11,5 millones de barriles de petróleo que corresponden a España es el equivalente al consumo de 12,3 días de consumo estatal, el 2,9% del total que liberarán los países de la AIE. De esos 11,5 millones de barriles que se liberarán, 2,2 millones serán en gasolina, 9 millones gasóleos de automoción y otros, como también el queroseno de aviación, y unos 297.000 barriles para fuelóleos.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dio a entender que el plan integral ante las consecuencias de la guerra en Irán, que se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinarios este viernes, no incluirá medidas de vivienda. Cuerpo aseguró que el “mayor reto” que se observa tras el inicio de la guerra en Irán es la evolución de los precios de la gasolina, que han subido un 16%; del gasóleo, un 28%; y de los fertilizantes, entre un 40 y un 50%.