El Govern retira los presupuestos después de pactar con ERC "darse más tiempo" para negociar

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El Govern retira los presupuestos después de llegar a un acuerdo con ERC para "darse más tiempo" para negociar. Así pues, el viernes no se votarán las enmiendas a la totalidad y el ejecutivo no perderá la votación. En un comunicado conjunto de PSC y ERC, los dos partidos se comprometen a seguir impulsando las "modificaciones legislativas necesarias" para hacer efectivos los pactos de investidura. Es precisamente un acuerdo de investidura, la recaudación del IRPF, el que bloquea los presupuestos.

El ejecutivo aprobará "inmediatamente" un único suplemento de crédito para tener los recursos necesarios para hacer funcionar "adecuadamente" los servicios públicos. Los dos partidos se comprometen a aprobar las cuentas antes que acabe el periodo de sesiones, antes de agosto. El presidente hará una declaración institucional a las 9.15 horas desde el Palau de la Generalitat.

Illa defiende el acuerdo con ERC de aplazar los presupuestos por "estabilidad y responsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido el acuerdo con ERC de retirar los presupuestos y darse más tiempo para negociar. "Hacen falta estabilidad y responsabilidad", ha afirmado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. Según el presidente catalán, "hoy la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos" y ha remarcado que Catalunya "no se puede permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social" en un contexto de escalada bélica. Asimismo, el presidente de la Generalitat ha adelantado que este jueves convocará el Consejo Ejecutivo de manera extraordinaria a las 8.00 horas para aprobar un suplemento de crédito "para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" mientras no se aprueban unos nuevos presupuestos.