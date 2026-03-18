Moncloa suscribe el reconocimiento del rey de abusos en la conquista

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, compartió ayer las declaraciones del rey Felipe VI sobre el “abuso” durante la conquista de América, realizadas durante una visita no oficial a la exposición La mujer en el México indígena en Madrid. “Hay cosas que obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos”, dijo el rey, sobre lo que Saiz sostuvo que “fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI”.

En la misma línea, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, consideró “muy positivo” el posicionamiento del rey y celebró que puede “unir lazos” con países que son “hermanos”, mientras que el coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, lamentó que “llega tarde” y que no hay “petición de perdón”. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de “insuficientes” las palabras del monarca e instó a reconocer las “vulneraciones de derechos”.

En cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró su “orgullo” por el “legado español” en Latinoamérica, aludiendo a las universidades u hospitales que se construyeron o “los derechos de pueblos indígenas” que se iniciaron entonces con los reyes católicos, “muy superiores a los que tenían en su territorio”. El dirigente popular afirmó que es un “disparate” hacer ahora “un examen” en el siglo XXI “de las cosas que ocurrieron en el siglo XV”, por lo que pidió enmarcar las palabras del monarca en el “contexto de todo”. “Estoy completamente de acuerdo con el rey en que no cabe pedir perdón por nada”, dijo la diputada del PP Ester Muñoz.

Feijóo recibió las críticas de Saiz, que aseguró que “lo que ha hecho es dejar a Abascal a su izquierda en esa deriva ultra que está teniendo” y le acusó de “negar la historia”. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, evitó referirse directamente a Felipe VI y apuntó que los Reyes Católicos realizaron “la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal” en América.

Paralelamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el “gesto de acercamiento” del rey pero admitió que no fue todo lo que le hubiera gustado escuchar y pidió apostar por el diálogo.