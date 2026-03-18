Negociaciones a contrarreloj entre el Govern y ERC para intentar salvar los presupuestos

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Representantes del Govern y de ERC se reunieron ayer a falta de tres días para que el Parlament vote las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para intentar acercar posturas respecto al traspaso de la gestión del IRPF y que las cuentas puedan salir adelante. ERC mantiene su veto a los presupuestos y la Generalitat mantiene que “en estos momentos” no se está planteando retirarlos para ganar tiempo de negociación con los republicanos, una opción que estos últimos han puesto sobre la mesa. La recaudación del IRPF sigue atascando el pacto entre ambas partes, ya que ERC pide al Gobierno central que dé garantías de que Catalunya podrá recaudar el 100% del IRPF tal y como pactaron PSC y los republicanos en el marco de la investidura de Salvador Illa. Este gesto, sin embargo, no ha llegado a pocos días de que se agote el plazo de la negociación. De hecho, el Gobierno central afirmó ayer que “no hay ninguna novedad” respecto a su posición sobre la delegación total de este tributo, algo a lo que se opone frontalmente el ministerio de Hacienda. La portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, se limitó a decir que “están trabajando” para que estas cuentas superen el debate a la totalidad.Con todo, si nada cambia en las próximas horas, estas dos posiciones llevarían al Parlament a rechazar las cuentas para 2026.

El debate de las últimas horas ha estado marcado por la posibilidad de que los presupuestos queden aplazados. Podría ocurrir tanto si el Parlament los tumba el viernes como si el Govern los acaba retirando para evitar perder la votación. En cualquier caso, el Executiu catalán puede volver a presentarlos más adelante. Precisamente, este escenario lo puso sobre la mesa la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, cuando situó en junio la aprobación de las cuentas en caso de que ahora queden tumbadas. De momento, públicamente, el Govern no quiere valorar ningún otro escenario que no suponga que los presupuestos superen el debate de las enmiendas a la totalidad de este viernes. La consellera de Economía, Alícia Romero, descartó retirar las cuentas para ganar tiempo en la negociación con ERC. “No estamos aquí en estos momentos”, afirmó. Y recordó que si los presupuestos superan las enmiendas a la totalidad todavía habrá margen para la negociación hasta el 24 de abril, cuando estaría la votación final en el Parlament. Por su parte, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, pidió “responsabilidad” con los presupuestos “hasta el último momento” pensando en el horizonte de este viernes. La portavoz también defendió que las cuentas son “más necesarias que nunca” para dar “estabilidad” teniendo en cuenta el conflicto de Oriente Próximo.

Rechazo a aplazar los presupuestos hasta junio

Junts y Comuns coincidieron ayer en rechazar que la aprobación de las cuentas se alargue hasta junio, aunque por razones diferentes. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, afirmó que si el Govern aplaza las cuentas a junio “habrá más inestabilidad” y “hará perder el tiempo a Catalunya”.”Demuestra que esta estrategia de Illa de llevar las cuentas sin suficientes apoyos lo aboca al fracaso”, añadió. Según Vergés, la situación es de “desbarajuste” y “vodevil” y aseguró que no sabe qué acabará haciendo el Govern, en referencia a si los retirará para evitar perder la votación el viernes. Por su parte, los Comuns descargaron el peso de la decisión en los republicanos y afirmaron que sería una “mala idea” que las cuentas no pasaran el trámite de las enmiendas a la totalidad y no se aprobaran hasta junio. A su juicio, esto supondría “costes para la ciudadanía”, como el retraso en el pago de becas para comedor escolar o las 50.000 ayudas para alquiler. Asimismo, afirmó que si los ciudadanos ven a las izquierdas incapaces de logar un consenso los enviarán “a freír espárragos”.