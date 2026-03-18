Pakistán niega ser el autor de la masacre en un hospital en Afganistán

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El Gobierno pakistaní confirmó ayer la autoría de los últimos ataques en territorio afgano, pero desmintió tajantemente haber golpeado ontra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, en el que habrían muerto al menos 400 personas y otras 250 más habrían sufrido heridas.

Las autoridades pakistaníes calificaron de “mentiras constantes” la versión de los talibanes, que aseguraron que el ataque se centró contra un edificio que albergaba un nido “terrorista” el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que contenía armamento pesado.

El ataque aéreo tuvo lugar sobre las 21.00 horas del lunes (sobre las 17.30 horas peninsular) contra el referido centro asistencial, el cual contaba con una capacidad de alrededor de 2.000 camas.

Cabe recordar que la zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado. Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto entre ambos países.