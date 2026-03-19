Fuerte rifirrafe en el Congreso por el “No a la Guerra”

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El debate sobre el conflicto desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán llegó ayer por primera vez al pleno del Congreso, donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, insistió en su defensa del no a la guerra, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de usarlo, sin éxito, como una “cortina de humo”.

Feijóo aconsejó al jefe del Ejecutivo que no utilice el conflicto de Irán para aprobar otro decreto ómnibus y le emplazó a “copiar” al PP en las medias para mitigar los efectos de la subida de los combustibles. En su réplica, Sánchez le echó en cara que ya esté “poniéndose la venda antes de la herida” y le emplazó a aclarar “si apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán”.

A dos días de que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, Feijóo acusó de nuevo a Sánchez de “aprovecharse” del conflicto y le avisó que cada día que el Ejecutivo “recauda más”, los españoles “tienen menos”. Además, acusó a Sánchez de ser un “perdedor” y le dijo que, por más que “disimule”, sus “diez derrotas” electorales no son “una mala racha” sino “un veredicto al superhéroe de la democracia”. “Si gobernaran el PP y Vox hoy estaríamos en otra foto de las Azores y eso es lo que no quiere España”, respondió Sánchez, una referencia que repitieron después otros miembros del Ejecutivo.