Marruecos tendrá la autopista ‘Donald Trump’: de 1.000 kilómetros y 880 millones de euros

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer el proyecto de una gran autopista que llevará su nombre y que conectará las localidades de Tiznit y Dajla, esta última en la zona ocupada del Sáhara Occidental. La autopista, presupuestada en unos 880 millones de euros, recorrerá unos 1.000 kilómetros de poblaciones costeras, entre ellas El Aaiún, también en la zona del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. El extremo sur, en Dajla, alcanzará el macroproyecto en construcción del Puerto Atlántico de la ciudad, cuya entrada en funcionamiento está prevista a partir del año 2028.

Cabe recordar que la antigua colionia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991. Ese año ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria. El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún de iure la potencia administradora del Sáhara Occidental. Trump ha sido un acérrimo defensor del plan marroquí desde que reconoció la soberanía de Rabat en 2020, poco antes del final de su primer mandato, sobre Sáhara Occidental.

Tras el anuncio que la autopista llevará su nombre, Trump escribió un mensaje en redes sociales que ponía: “Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto”.