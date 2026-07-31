El Gobierno moviliza al Ejército después de la entrada de 20.000 migrantes en Ceuta

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Miles de inmigrantes, unos 20.000 según los últimos cálculos, accedieron ayer a nado y especialmente a pie bordeando el espigón que separa la ciudad de Ceuta de Marruecos, mientras una multitud en una cola de 5 kilómetros estaba esperando al otro lado de la frontera para poder entrar de la misma manera. Estas llegadas son una constante en la última semana y han desbordado la capacidad de atención en la ciudad autónoma. Los migrantes se dirigían directamente caminando al interior de Ceuta, después de que un cordón policial establecido a primera hora de la tarde de ayer en el lado español de la frontera fuera retirado ante la masiva afluencia de personas desde Marruecos. Horas después, Moncloa anunció que va a movilizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad. En las últimas 24 horas de avalancha han sido recuperados 16 cuerpos del mar de Ceuta.

La delegación del Gobierno aseguró que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita dijeron que la ayuda es superficial y no logra contener la presión. Sindicatos de Policía también denuncian que Marruecos no está haciendo “absolutamente nada” para impedir las entradas. Rabat, por su lado, achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es “ejemplar”. Estas avalanchas se producen después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las ‘devoluciones en caliente’ de las personas que llegan a nado a Ceuta y Melilla.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió “socorro” al Gobierno y la “emergencia nacional” por la presión migratoria, reclamando al Ejecutivo que asuma el “mando único” con acciones “contundentes” que respondan a una crisis de “esta magnitud y naturaleza”. Interior respondió que no es posible la emergencia de interés nacional porque no está contemplada para crisis migratorias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, urgió declarar la emergencia, igual que Podemos, y desplegar al Ejército ante “una crisis de seguridad nacional”. La Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de “extrema izquierda” de España, y el secretario general de la ONU, António Guterres, pide respetar “los derechos y la dignidad” de quienes lleguen.

En 2021, más de 10.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.