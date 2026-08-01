Estabilizado el incendio de Vall d’Uixó, con 9.568 ha quemadas

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El incendio de la Vall d’Uixó (Castellón) quedó estabilizado ayer por la tarde tras siete días activo en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, lo que permitió el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, informó tras la reunión del Cecopi de la estabilización de la superficie afectada por el fuego y el pase a la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque advirtió que puede haber algún rebrote en los puntos calientes.

Por otra parte, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales trabajaban ayer en la extinción de una reproducción del incendio en la zona del embalse de San Juan.

En Badajoz, efectivos del Plan Infoex lo hacían en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Herrera del Duque, que obligó a evacuar una planta embotelladora cercana.