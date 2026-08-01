Feijóo acusa a Sánchez de improvisar y pide cambiar la ley de Extranjería

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “improvisar” al anunciar la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y criticó que “no está a la altura” de esta emergencia migratoria, que es también una “crisis de soberanía”. Demandó que se depuren responsabilidades en el Ejecutivo y proclamó que las gestiones diplomáticas con Marruecos no dan sus frutos. También urgió a cambiar la ley de Extranjería.

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, pidió activar al Ejército en Ceuta, “cazar” a los migrantes y devolverlos a Marruecos: “son invasores”.

La diputada de Más Madrid adscrita al grupo Sumar Tesh Sidi responsabilizó a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de desestabilizar a España, en connivencia EEUU e Israel, y advirtió “no se puede negociar con quien tiene una pistola encima de la mesa”.

Mientras, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ve “incompetencia” del Gobierno y señala que Junts propuso la delegación de competencias en inmigración a Catalunya “precisamente” para que pudiera tener herramientas y evitar que crisis como las de Ceuta y Melilla impacten sobre los servicios públicos, que ve cada día más insuficientes para atender a las necesidades de los catalanes.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, criticó que el Gobierno, en especial el ministerio del Interior, no ha estado a la altura y ha fallado previsión y coordinación.

Trump: “EEUU estará como Ceuta en 3 años con los demócratas” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “invasión” la crisis migratoria de Ceuta y dijo que España “no sabe” cómo responder. Trump, que lamentó la “terrible” crisis migratoria que atraviesa España, pronosticó que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028. “Es terrible. En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, recalcó que la situación en España es “un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical”.