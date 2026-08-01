Más de 53.000 migrantes de los 60.000 que entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos

Decenas de inmigrantes parten hacia Marruecos desde la frontera con Ceuta bajo la mirada de militares españoles. - EFE/MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA

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Unos 53.000 migrantes de los 60.000 que habían entrado de forma irregular a Ceuta desde la madrugada del pasado jueves habrían retornado ya a Marruecos, según datos del ministerio del Interior, que explicó que las salidas desde Ceuta al país vecino se estaban produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto.

Cientos de personas enfilaban la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos a primera hora de la tarde por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas. Sin embargo, todavía había miles de personas deambulando sin un rumbo fijo por distintas calles y barriadas de la ciudad ceutí. Mientras tanto, la Guardia Civil y el Ejército estaban actuando a pie de playa en la zona del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar.

Por otra parte, ayer se elevó a 57 los cadáveres hallados en la costa ceutí tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, según señalaron fuentes policiales. Con estos fallecidos se eleva a 89 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visitó la ciudad autónoma, abrió la posibilidad de una reforma legal tras el “ataque a la integridad territorial de España” que consideró que ha supuesto la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos.

El jefe del Ejecutivo, que destacó la cooperación que ha habido con el gobierno local, lanzó un mensaje de apoyo a los ceutíes y afirmó que se hace cargo de su situación emocional. “Ceuta es una ciudad española”, enfatizó antes de considerar que lo sucedido estos días, especialmente el jueves, es “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Ante ello, aseguró que el Gobierno utilizará todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Para Sánchez, el origen de la situación es una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado a territorio español al considerar que no existe una frontera física como sí la hay en una frontera terrestre.

Por ello, es por lo que señaló que el Gobierno analizará si hay que hacer alguna modificación legal, en referencia a la ley de Extranjería, para poder garantizar las repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.

Además, informó que ha pedido a Salvamento Marítimo que, en colaboración con la Armada y la Guardia Civil, se desplieguen boyas en el mar que permitan visualizar la frontera entre España y Marruecos y desde el punto de vista administrativo se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo a la vez que se facilita la repatriación de quienes llegan a nado.

Mientras, la reapertura de la frontera entre Melilla y Marruecos, prevista para ayer con el objetivo de permitir el paso de los miles de personas que permanecían bloqueadas desde las 22.00 horas del jueves, se vio nuevamente frustrada por un nuevo intento de entrada masiva en la ciudad autónoma.