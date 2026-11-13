Dimite el CEO de Nvidia tras su “romance” con una espía

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El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió ayer con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de EEUU como presunta espía china.

El consejo de administración de la empresa abrió una investigación independiente sobre el caso, mientras que medios estadounidenses informaron posteriormente de otra supuesta relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía.

Por el momento, la dimisión de Jensen Huang no ha conseguido revertir el rumbo de los títulos de la compañía, que ayer llegaron a caer alrededor de un 9%, aunque en las operaciones previas a la apertura del mercado incluso marcaron un descenso del 13%. Las acciones cotizaban alrededor de los 157 dólares.

Desde el lunes, cuando los mercados conocieron las primeras informaciones sobre la vida privada de Huang, Nvidia ha perdido alrededor de 700.000 millones de dólares en capitalización bursátil. La caída en Bolsa se produce además pocos días antes de que Nvidia presente sus resultados trimestrales, previstos para el día 17.

Nvidia superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial.

Mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba que el exconsejero delegado de Apple, Tim Cook, es la única persona que podría sustituir a Huang al frente de la tecnológica, el magnate y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, dijo que “sería un honor” contratar al excofundador de Nvidia.