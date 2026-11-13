ERC se postula para seguir trabajando para dotar de “vivienda, servicios e infraestructuras Lleida y Catalunya” y Junts afirma que es la única formación “de obediencia totalmente catalana”

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Los partidos independentistas arrancaron la pasada medianoche la campaña electoral con el objetivo de tener la llave de la gobernabilidad en la próxima legislatura y hacer valer sus propuestas en materia de vivienda, servicios e infraestructuras para Catalunya. En el caso de ERC, que se presenta juntamente con Podemos, su candidato Gabriel Rufián, advirtió que “Esquerra es el único camino para Catalunya” y apeló a los votantes de Junts como “unico partido para representarlos”. Además, les acusó de colaborar con PP y Vox. Por su parte, la cabeza de lista por Lleida al Congreso, Inés Granollers, reivindicó desde los bloques Voravia de Balàfia, en Lleida ciudad, el trabajo hecho por los republicanos durante la pasada legislatura y dijo que “queremos seguir defendiendo los derechos y los intereses de la gente de Lleida para que todo el mundo pueda vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida en el territorio y con las mismas oportunidades”. A su vez, la candidata al Senado por Lleida, Sílvia Martínez, remarcó la necesidad de “ampliar la vivienda asequible, movilizar el parque público residencial y seguir impulsando la recuperación de viviendas procedentes de la antigua Sareb”.

Míriam Nogueras en el seu primer acte de campanya a Barcelona. - PAU PASCUAL PRAT

Paralelamente, la candidata de Junts, Míriam Nogueras inició la campaña con el deseo de evitar que “Abascal o Colau sean ministros”. En Lleida, el cabeza de lista al Congreso por Lleida del partido de Carles Puigdemont, Isidre Gavín, remarcó en el inicio de la campaña que el partido hizo en la ciudad que su objetivo será seguir defendiendo “los intereses del territorio, hacer oír su voz en las instituciones del Estado situando las necesidades de la gente en el centro de todas las decisiones políticas”. En este sentido, tanto Gavín como la candidata de Junts al Senado por Lleida, Rosa Melines, aseguraron que su formación “es el único partido político de obediencia totalmente catalana” y que defiende sus intereses “sin subordinaciones”.