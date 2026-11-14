Formación a administrativos para enviar los datos del 29N

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La subdelegación del Gobierno en Lleida celebró ayer tres de las ocho sesiones que prevé impartir a los representantes de la administración para poder utilizar las tabletas con las que transmitir datos durante la jornada electoral del 29N. Una formación que se hará a un total de 192 representantes de Lleida ciudad, Balaguer, Cervera, La Seu d'Urgell y Vielha. Ayer se hicieron las tres en la capital, a las que asistieron una media de 33 personas por reunión, mientras que el resto se harán hasta el próximo lunes en el resto de localidades.

Las tabletas permitirán transmitir los datos correspondientes a las cuatro fases en las que se divide la jornada electoral, que son la constitución de las mesas, los dos avances de participación previstos a las 14.00 y a las 18.00 horas, así como el escrutinio de las elecciones al Congreso y al Senado. Cada uno de estos aparatos contará con una aplicación para este fin con el que los representantes de la administración deberán introducir los datos facilitados por las mesas electorales. Estos se transmitirán automáticamente al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) para su centralización.

El uso de estos aparatos permitirá agilizar la transmisión de los datos electorales y facilitar el seguimiento de la información derivada de la jornada electoral.

Cabe recordar que en el conjunto de la provincia se encargarán de seguir la jornada electoral del próximo domingo 29 un total de 369 representantes de la administración pública para transmitir los datos de las mesas. De estos 369, prácticamente la mitad (192) lo harán a través de las tabletas, mientras que el resto lo harán mediante teléfonos móviles.