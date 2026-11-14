Los Mossos no pueden concluir si la muerte de Andic fue un homicidio

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Dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic, al caer por un barranco en una excursión en Montserrat, admitieron ayer ante la jueza que no pueden concluir con seguridad que el fallecimiento del fundador de Mango fuera un homicidio. Los agentes declararon como testigos ante la juez de Martorell que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, por la muerte de su padre al caerse unos 60 metros por un barranco en una excursión que ambos hicieron a solas por la montaña de Montserrat.

Según informaron fuentes jurídicas, los mossos, pertenecientes a la Unidad de Montaña —una de las que investigó la muerte del empresario-, se ratificaron en el informe que hicieron en su día sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la caída. En dicho documento, también admitieron que no podían llegar a determinar la naturaleza de la caída, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente.

De hecho, ante la jueza, los agentes admitieron que los simulacros de caída que llevaron a cabo para tratar de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic, en un camino que bordea un precipicio en Montserrat, no arrojaron resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo o resbalón —como mantiene la defensa— o por un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía.

Los agentes también se pronunciaron sobre una huella hallada en el lugar de la caída de Andic que la jueza cree que no fue fortuita, sino provocada artificialmente para simular que era una pisada dejada por el empresario antes de despeñarse. Es uno de los indicios a que se aferra la acusación para incriminar a Jonathan Andic. No obstante, estos reconocieron que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en Montserrat, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella debido a la humedad del terreno. Además, añadieron que la zona no había sido debidamente acordonada desde el primer día para impedir que quedara contaminada.