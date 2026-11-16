Coto a la multirreincidencia
En esta legislatura se han aprobado leyes más duras para delincuentes reiterados y okupas. Multirreincidencia es una las palabras más utilizadas en el debate político sobre seguridad. También relacionado con ella, las okupaciones de vivienda han centrado gran parte de discusiones políticas.
El Pla Kanpai es una estrategia impulsada en abril de 2025 por los Mossos d’Esquadra para combatir la multirreincidencia. - PAU PASCUAL PRAT
Coto a la multirreincidencia
Coto a la multirreincidencia
Coto a la multirreincidencia
Coto a la multirreincidencia
E n abril entró en vigor una ley Orgánica que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa leves. Su aprobación no fue sencilla, ya que se ‘encalló’ unos dos años en el Congreso de los Diputados, que acabó dando el visto bueno en febrero con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, en una reforma penal impulsada por Junts, en lo que era una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes. En cambio, Sumar, al igual otros socios del PSOE como Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra. ERC, por su parte, se abstuvo a cambio de un aumento de la plantilla de jueces.
La seguridad y, especial la multirreincidencia, han centrado parte del debate político de los últimos años ante el repunte delincuencial. Por ejemplo, solo el año pasado 80 personas fueron detenidas tres veces o más en la ciudad de Lleida. Esta reforma supone un mayor castigo para delincuentes reincidentes en algunos supuestos. El delito de hurto (robo al descuido) puede llegar a comportar penas de hasta tres años de prisión si concurren circunstancias como haber sido condenado por otros tres delitos de poca entidad. Además, hay una circunstancia agravante para elevar la pena si el botín es un móvil u otro aparato informático con datos personales. También refuerza la adopción de medidas cautelares, incluidas las prohibiciones de residencia o aproximación, y reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal. Además, establece que los hurtos de cuantía inferior a 400 euros pueden ser castigados con hasta 18 meses de cárcel, cuando antes se saldaba con una pena de multa.
Otro de los debates en materia de seguridad ha sido el de los okupas y a la dificultad judicial para desahuciarlos. El 3 de abril de 2025 entró en vigor una ley que introdujo un cambio en el tratamiento penal de la ocupación ilegal de inmuebles. Se estableció un procedimiento de juicio rápido que teóricamente debía permitir a los propietarios recuperar sus viviendas en plazos mucho más breves.
Sin embargo, en base a las estadísticas, no parece que haya tenido sus efectos. En el primer semestre del año hubo 177 demandas en Catalunya para solicitar juicios verbales posesorios por ocupación ilegal, lo que supone una media de un caso al día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En estos dos ámbitos ha habido cambios legales, por no en el de la ley de Protección Ciudadana, conocida como ley Mordaza y que entró en vigor en 2015. Según sectores, vulnera derechos. Su reforma se ha convertido en una asignatura pendiente.