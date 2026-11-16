El Pla Kanpai es una estrategia impulsada en abril de 2025 por los Mossos d’Esquadra para combatir la multirreincidencia. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Pla Kanpai es una estrategia impulsada en abril de 2025 por los Mossos d’Esquadra para combatir la multirreincidencia. - PAU PASCUAL PRAT Coto a la multirreincidencia Coto a la multirreincidencia Coto a la multirreincidencia Coto a la multirreincidencia

E n abril entró en vigor una ley Orgánica que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa leves. Su aprobación no fue sencilla, ya que se ‘encalló’ unos dos años en el Congreso de los Diputados, que acabó dando el visto bueno en febrero con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, en una reforma penal impulsada por Junts, en lo que era una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes. En cambio, Sumar, al igual otros socios del PSOE como Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra. ERC, por su parte, se abstuvo a cambio de un aumento de la plantilla de jueces.

La seguridad y, especial la multirreincidencia, han centrado parte del debate político de los últimos años ante el repunte delincuencial. Por ejemplo, solo el año pasado 80 personas fueron detenidas tres veces o más en la ciudad de Lleida. Esta reforma supone un mayor castigo para delincuentes reincidentes en algunos supuestos. El delito de hurto (robo al descuido) puede llegar a comportar penas de hasta tres años de prisión si concurren circunstancias como haber sido condenado por otros tres delitos de poca entidad. Además, hay una circunstancia agravante para elevar la pena si el botín es un móvil u otro aparato informático con datos personales. También refuerza la adopción de medidas cautelares, incluidas las prohibiciones de residencia o aproximación, y reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal. Además, establece que los hurtos de cuantía inferior a 400 euros pueden ser castigados con hasta 18 meses de cárcel, cuando antes se saldaba con una pena de multa.

Otro de los debates en materia de seguridad ha sido el de los okupas y a la dificultad judicial para desahuciarlos. El 3 de abril de 2025 entró en vigor una ley que introdujo un cambio en el tratamiento penal de la ocupación ilegal de inmuebles. Se estableció un procedimiento de juicio rápido que teóricamente debía permitir a los propietarios recuperar sus viviendas en plazos mucho más breves.

Sin embargo, en base a las estadísticas, no parece que haya tenido sus efectos. En el primer semestre del año hubo 177 demandas en Catalunya para solicitar juicios verbales posesorios por ocupación ilegal, lo que supone una media de un caso al día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En estos dos ámbitos ha habido cambios legales, por no en el de la ley de Protección Ciudadana, conocida como ley Mordaza y que entró en vigor en 2015. Según sectores, vulnera derechos. Su reforma se ha convertido en una asignatura pendiente.

Más agentes y hacer valer las nuevas leyes Los socialistas han abogado por seguir aumentando las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, reforzar la seguridad en los pueblos y las explotaciones agrarias y la ciberseguridad, así como aplicar la ley contra la multirreincidencia y luchar contra el narcotráfico.

Incrementar recursos para agilizar los juicios Los republicanos abogan por incrementar las penas por la tenencia y el uso ilícito de armas de fuego, posesión de armas blancas prohibidas y robos de cable, así como garantizar más recursos judiciales para agilizar los procesos para así acabar “con la impunidad”.

Aplicar la ley contra la multirreincidencia Entre las propuestas de Junts en materia de seguridad es aplicar con firmeza la ley contra la multirreincidencia, que los Mossos d'Esquadra sean la policía integral de Catalunya, con control de puertos y aeropuertos y tengan acceso a las bases de datos policiales internacionales.

Más policías y endurecer penas “Apostamos por incrementar la presencia policial en las calles, reforzar los efectivos y sus recursos, combatir la multirreincidencia y actuar con más contundencia contra la delincuencia, el tráfico de drogas y las okupaciones. Recursos, prevención, coordinación y decisiones firmes”.