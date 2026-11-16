Sánchez alaba a Colau y dice tener muchas ganas de gobernar con ella

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El líder del PSOE, Pedro Sánchez, elogió ayer a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, una “mujer comprometida, activista, que hizo cosas buenas” como alcaldesa de Barcelona y “situó la vivienda como uno de los principales problemas”. “La veo bien, me gusta”, y “tengo muchas ganas de gobernar con ella”, dijo en el programa Fuera de control de La Séptima. También elogió a la vicepresidenta segunda del ejecutivo, Yolanda Díaz, una “gran ministra de Trabajo”. Además, defendió los acuerdos que logró la pasada legislatura con grupos como Bildu y ERC, que son “tan legítimos” como otros. “He pactado con ellos revalorizar las pensiones o intervenir la vivienda”, porque a veces hay que “buscar votos debajo de las piedras”, y hoy “España está mejor que hace ocho años”. Por su parte, Colau replicó a Sánchez diciendo que se presenta como “la izquierda útil” para gobernar con valentía. El presidente del Gobierno y candidato socialista reivindicó la bandera española en un multitudinario mitin celebrado ayer en la localidad madrileña de Alcorcón porque, dijo, “es la de la Constitución, la democracia, los derechos y la igualdad de las mujeres”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro y candidato a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, llamaron al voto para alcanzar el 75% de participación y 176 escaños: “Vamos a ganar, no vamos a empatar; no vamos a parar a la derecha, vamos a derrotarla”, dijo Hereu.