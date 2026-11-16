Urtasun acusa a Junts de estar en medio de Vox y PSOE

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El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Front Ampli por Barcelona, Ernest Urtasun, recaló en Figueres donde acusó ayer a Junts de tener una posición intermedia entre Vox, una formación que quiere “eliminar las autonomías y las instituciones catalanas” y el gobierno actual, que saca adelante políticas “de defensa del catalán, de refuerzo del autogobierno y mejora de la financiación”.

En Badalona defendió resolver los problemas de la gente en vez de vivir de ellos, algo de lo que acusó al candidato del PP por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, “haciéndose el sheriff en las redes”.

Por su parte, la candidata de la formación en Lleida, Montse Cortasa, aprovechó su visita a la Fira de Maials para la descentralización de grandes retos de país que afectan al mundo rural. Se refirió a la intervención en el mercado del aceite “que no puede contemplar una retirada uniforme de la producción, ya que las medidas se tienen que tomar para la protección de la payesía”. También dio prioridad a las políticas de vivienda, a la mejora de la red de transporte de Rodalies, además de garantizar la educación pública y el acceso a la justicia.