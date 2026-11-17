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Ariel Sultán, notario del fundador de Mango Isak Andic, afirmó ayer ante la jueza que el empresario nunca le hizo consulta alguna sobre la posibilidad de desheredar a su hijo Jonathan.

Según fuentes jurídicas, el notario de Isak Andic declaró durante cerca de una hora ante la jueza de Martorell que investiga por homicidio al hijo del fundador de Mango, fallecido en diciembre de 2024 al caer por un barranco en una excursión en Montserrat.

El notario, que había sido propuesto como testigo por la defensa, afirmó que el empresario, cuyo testamento ponía al día anualmente, no le hizo nunca consulta alguna sobre la posibilidad de desheredar a su hijo Jonathan, uno de los motivos que la acusación sospecha que puede estar detrás del supuesto homicidio.

Reconoció además que Isak Andic hizo dos donaciones por importe total de algo más de dos millones de euros a Jonathan a lo largo de dos años, lo que quedó debidamente descontado en el testamento. Las hermanas del investigado, en su declaración, también corroboraron que el reparto del testamento era anualmente consensuado por la familia.

La magistrada sospecha que Jonathan Andic mató a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.