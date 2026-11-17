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El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, afirmó ayer que aspira a presidir la Generalitat, después de que lo haga el actual líder de su partido, Oriol Junqueras, y hacerlo con Comuns, la CUP “y lo que quede de Podemos”, y con el apoyo del PSC. Así lo dijo en un desayuno informativo en Barcelona, donde remarcó que "el futuro de Catalunya debe ser de coaliciones, de espacios de izquierdas; con el PSC, y llevar a Junts a una especie de rincón de pensar, de ostracismo político", ha sostenido el candidato republicano, que ha añadido que aspira a que Junts se parezca más al PNV que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a la líder de AC, Sílvia Orriols. El líder republicano también criticó que Junts diga que solucionarían los problemas de Rodalies con un traspaso inmediato de las competencias a la Generalitat y no a través de una transición y una empresa mixta. “Seamos serios, en un espacio de la derecha catalana con alguien como Pujol, todas estas chorradas no se dirían”, afirmó Rufián.

Por otro lado, la candidata de ERC por Lleida, Inés Granollers, participó ayer en un acto en Cervera con la portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, la candidata al Senado, Sílvia Martínez, y el alcaldable por Cervera, Daniel Martínez. Granollers aseguró que “a Madrid no vamos a hacer ruido, vamos a trabajar” y que en estos últimos tres años “hemos plantado cara cuando ha hecho falta para defender los intereses de nuestra gente”.