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La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante la precampaña electoral, entre ellos ayudas para las víctimas del accidente de Urda y medidas relacionadas con la seguridad ferroviaria. Este órgano, que sustituye al pleno del Congreso y cuenta con 69 diputados, aprobó los siete decretos impulsados por el Ejecutivo. El único convalidado por unanimidad fue el de las ayudas directas para los damnificados por el siniestro en Urda, que ascienden a 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros por lesiones. Incluye, además, un mecanismo para limitar la subida de los precios de ciertos bienes y servicios –como transporte alternativo o alojamiento– cuando se producen situaciones de emergencia. En relación al accidente, también se convalidó el decreto que regula de forma más estricta los tiempos de trabajo de los maquinistas y reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas “necesarias” y “proporcionadas” ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad.

Sobre la crisis en Ceuta, se dio luz verde al decreto que da 45,3 millones de euros de ayuda financiera a la ciudad autónoma, con el apoyo del PP, el voto en contra de Vox y la abstención de Junts.

La Diputación Permanente convalidó otras cuatro normativas en materia social y de respuesta ante emergencias: el reconocimiento de las familias monoparentales –que afecta a 760.000 hogares en España–, el refuerzo financiero del sistema de dependencia –habilitando una inversión de 7.240 millones de euros para 2027–, ayudas tras la dana Adam y la mejora de diversas prestaciones de la Seguridad Social. Entre ellas, se establece que las parejas con hijos en común podrán acceder a la pensión de viudedad tras dos años de convivencia sin vínculo legal. También se introducen mejoras en la protección en situaciones de patologías derivadas de la menopausia o de violencia machista.