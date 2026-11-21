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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció ayer por primera vez que fue “un error” cómo explicaron desde el Gobierno regional la compra del ático que adquirieron en el paseo General Martínez Campos de Madrid, en el distrito de Chamberí, por 6,3 millones de euros. “El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos”, afirmó en una entrevista concedida a Bloomberg, en la que criticó que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene “un marido estable y tres hijos”. “Siempre se me ha intentado destruir por ahí”, aseguró, después de que se intentara relacionar esta compra con su familia o su pareja.

Desde que se conoció la compra de ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, la oposición criticó que la presidenta hubiera adquirido este inmueble para un uso personal. En sus primeras declaraciones, Ayuso descartó esta hipótesis y lo enmarcó en la reforma “integral” de la Real Casa de Correos que se está llevando a cabo. Ante la polémica, el Gobierno madrileño decidió vender el ático y destinar el dinero a financiar los proyectos de recuperación de la Sierra Oeste, afectada por un incendio el pasado verano. Sin embargo, los concursos públicos para tratar de deshacerse de la vivienda han quedado desiertos.

Después de estas declaraciones, la oposición ejercida por el PSOE salió a contestar sus palabras. “No hay chao pescao que valga. Todavía tienes que explicar quién dio la orden, por qué, para qué y qué pasa con esos casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños y que ahora no sois capaces de recuperar”, aseveró el secretario general del PSOE-M y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Óscar López. “Más que un error la señora Ayuso lo que ha podido cometer es un delito”, advirtió la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien reclamó explicaciones de “quién dio la orden y por qué se ha comprado ese ático”. En este sentido, recordó que el caso está en el Tribunal de Cuentas. “Hay una investigación abierta, lo tenemos también denunciado en un juzgado y estamos ahora esperando a que la juez emita las diligencias”.