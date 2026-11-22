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La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, apeló ayer a la mayoría social y trabajadora para luchar por el derecho a la vivienda el 29N: “Lo hicimos en Barcelona y lo haremos en el Estado”, dijo en el acto central de campaña en Barcelona, celebrado en el Parc de Sant Martí ante 2.500 asistentes. Participación la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

Colau desafió a los que “quieren imponer el miedo y la tristeza” y reivindicó los logros de Sumar en el Gobierno y de los Comuns en Barcelona, que prometió replicar “con muchas más competencias y con mucho más presupuesto” a favor de los derechos de los trabajadores.

Tras pedir fuerza para “arrasar y poner en su sitio, en una esquina del Congreso”, a PP y Vox, se dirigió al PSOE: “No es aceptable que un partido que quiere liderar un gobierno progresista baje los brazos. Por eso estamos aquí el Frente Amplio, porque nosotros nunca nos rendiremos”.

Urtasun y Díaz insistieron en el característico fuego amigo de las izquierdas. El primero reprochó a ERC su “derrotismo” ante un posible gobierno de PP y Vox y al PSOE por, según él, no contestar a las mentiras del PP en los debates. La segunda les acusó de ejercer el “peor politiqueo” al no apoyar la reforma laboral.