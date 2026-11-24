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El líder de ERC, Oriol Junqueras, propuso ayer fraccionar el pago del ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) en el caso de las viviendas de segunda mano y aplazar el del IVA en las nuevas mediante préstamos a tipo cero por parte de la administración. Lo ha planteado en un coloquio con la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el número 2 de ERC al Congreso por Barcelona, Jordi Albert.

Los republicanos también se han mostrado partidarios de incrementar la fiscalidad en ámbitos como la actividad turística y en subir impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y entidades financieras.

La cabeza de lista de ERC al Congreso por Lleida, Inés Granollers, reivindicó desde las instalaciones de Tracjusa, en Juneda, la necesidad de impulsar una transición energética “justa, sostenible y respetuosa con el territorio”. Remarcó el compromiso de ERC con las energías renovables y las comunidades energéticas, pero rechazó el modelo de macroproyectos.