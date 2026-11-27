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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reivindicó ayer en Tremp el papel determinante de su formación para los intereses de Catalunya, Lleida y el Pirineo, y aseguró que es “el voto útil para defender el territorio allí donde se toman las decisiones”, por lo que hizo un llamamiento a concentrar el voto republicano para asegurar una representación fuerte en el Congreso y en el Senado, ya que, en su opinión, “solo una voz propia y comprometida con el país puede garantizar las inversiones, las infraestructuras y las oportunidades que necesitan el Pirineo y Aran”.

El propio Junqueras participó por la mañana en otro acto de campaña con los usuarios de Rodalies que salían de la estación de Sants de Barcelona, en una acción que se repitió en numerosas estaciones en Catalunya. También en Lleida-Pirineus, donde las candidatas al Congreso y al Senado, Inés Granollers y Sílvia Martínez, defendieron la llamada ley del 30% por la que se pretende establecer que como mínimo el 30% de las inversiones ferroviarias se destinen al mantenimiento y la seguridad de la red. Criticaron que durante años se hayan priorizado “las grandes inauguraciones” a costa de la seguridad y apostaron por revertir esta situación por ley.

Mientras, en Lleida, Jovent Republicà celebró un encuentro de estudiantes en la cafetería del Rectorat de la UdL para debatir sobre el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, las dificultades de emancipación y el auge de la extrema derecha, y que contó con la participación de Floren Aoiz, candidato de EH Bildu al Senado por Navarra.